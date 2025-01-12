الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

إحالة عاطلين بتهمة قتل شاب بالشرابية للجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة شمال القاهرة بإحالة عاطلين متهمين بقتل جارهم بسبب مشاجرة نشبت بينهم حول لعب الأطفال في منطقة الشرابية إلى محكمة الجنايات.

وقال الطفل شقيق المجني عليه إنه أثناء لهوه في الشارع أمام منزل المتهمين، وهم جيرانه طلبوا منه أن يذهب للهو بعيدًا عن منزلهم ثم تعدوا عليه بالسباب والشتائم.

وأضاف شقيق المجني عليه أنه توجه إلى المنزل واستعان بشقيقه لمعاتبتهم وعندما ذهبوا إليهم تعدوا على أخيه بالضرب وطعنوه ومات أمام عينيه.  


مقتل شاب في الشرابية

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 شباب في منطقة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3  أشخاص بسبب قيام المتهمين بضرب شقيق المجني عليه الأصغر.

وكشفت التحريات أنه عندما توجه المجني عليه لمعاتبة المتهمين نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها الطرف الأخير سلاح أبيض وطعنوا به الأول فأسقطوه غارقًا في دمائه.

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نيابة شمال القاهرة منطقة الشرابية أمن القاهرة

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