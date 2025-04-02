الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

حبس 32 عنصرا إجراميا بتهمة حيازة مخدرات وقطع أثرية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بحبس 32 عنصرا إجراميا ضبط بحوزتهم كميات من المخدرات وقطع اثرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.


البداية عندما واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن، مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها خلال أيام عيد الفطر.


وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 32 عنصرا إجراميا فى المحافظات، من بينها 3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية - 2فرد محلى – عدد من الطلقات.

وضبط عنصر إجرامى  مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو،  وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة بندقية آلية - عدد من الطلقات.
 

وفى مديرية أمن كفر الشيخ؛ ضبط عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، وبحوزتهما  أكثر من كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين" - بندقية خرطوش  2 فرد محلى – عدد من الطلقات، وعنصر إجرامى - مقيم دائرة قسم شرطة بيلا  وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين -  فرد محلى وطلقتان - 8 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 7 ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة قطاع الأمن العام جرائم جلب المواد المخدرة عيد الفطر

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