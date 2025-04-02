والإجابة.. نعم بكل تأكيد.. الكل يحب المال، ويقول الله تعالى (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)، لكن هل تعلم كيف يفكر الأغنياء؟! وما الفرق بينهم وبين الطبقة الوسطى مثلا (بالمناسبة الطبقة الوسطى في مصر باتت تتآكل بفعل الغلاء الفاحش وتراجع القوة الشرائية لكثير ممن كانوا يوما من أهل الطبقة الوسطى أو قريبين منها)؟!



الفرق بين الأغنياء والطبقة الوسطى أوالفقراء هو أن الفريق الأول لا يعمل من أجل المال بل من أجل عمود الأصول، كل جنيه أو دولار في عمود الأصول هو موظف مجتهد، والحكمة يستخلصها هؤلاء من كتاب "الأب الغني والأب الفقير" لروبرت كيوساكي. وأول الطريق ألا تعمل من أجل المال،؛ فإذا عملت من أجل المال، ستبدأ في التفكير كموظف. لكن إذا بدأت التفكير بشكل مختلف كالأغنياء، ستشاهد الأمور بطريقة أفضل..



لا تدع العواطف تتحكم بك، فبعض الناس حياتهم دائمًا محكومة بعاطفتي الخوف والطمع. الخوف يبقي الناس في هذا الفخ من العمل الجاد وكسب المال، على أمل أن يخفف من خوفهم. ثانيًا، لدى معظمنا الطمع ليصبحوا أغنياء بسرعة. نعم، يصبح الكثيرون أغنياء بين عشية وضحاها، ولكنهم لا يملكون تعليمًا ماليًا. لذا، علم نفسك ولا تكن طماعًا أو خائفًا.



اكتسب الأصول ولا تشتر الالتزامات في طريقك إلى الحرية المالية. الناس يشترون الالتزامات ويعتقدون أنها أصول، لكنها ليست كذلك. الكثيرون يشترون الكماليات أولًا، مثل السيارات الكبيرة والدراجات الثقيلة أو المنازل الفخمة للعيش فيها. ولكن الأغنياء يشترون الأصول وأصولهم تشتري الكماليات.

الأغنياء يشترون المنازل ويؤجرونها، ويستخدمون أموالها لدفع ثمن سياراتهم الفاخرة. الفقراء أو الطبقة المتوسطة يشترون الكماليات أولًا، والأغنياء يشترون الكماليات أخيرًا.. تذكر مبدأ "KISS" ويعني "بقها بسيطة وغبية".

لا تفرط في إرهاق وتكبيل عقلك عند بدء رحلتك إلى الحرية المالية. الأمور بسيطة، حافظ عليها بسيطة. الشيء البسيط الذي يجب أن تتذكره هو أن الأصول تضع المال في جيبك والالتزامات تأخذ المال من جيبك. دائمًا اشترِ الأصول حتى تضع المال في جيبك.



إعرف الفرق بين الأصول والالتزامات، فالأصول هي أي شيء يضع المال في جيبك، مثل الأسهم والسندات والعقارات وصناديق الاستثمار المشترك والممتلكات المؤجرة، إلخ. الالتزامات هي أي شيء يسحب المال من جيبك، مثل منزلك وسيارتك والديون، إلخ.

الناس يعتقدون أن منزلهم هو أكبر أصولهم، لكنه ليس كذلك. المنزل يكون أصلًا عندما يولد المال، مثلا عندما تؤجر منزلًا، يولد المال، وعندما تعيش في هذا المنزل يصبح التزامًا.



لا تكن أميًا ماليًا، يمكن أن يكون الشخص مثقفًا للغاية وينجح في مهنته، ولكنه أمي ماليًا. التعليم المالي مهم جدًا لأي فرد. مدارسنا وكلياتنا لم تعلمنا التعليم المالي. الكثير من المشاكل المالية تنشأ نتيجة لنقص التعليم المالي. ابدأ في اكتساب التعليم المالي وأقترح عليك قراءة كتاب "الأب الغني، والأب الفقير".



زد ثروتك.. الثروة تُعرف بأنها قدرة الشخص على البقاء على قيد الحياة لعدد معين من الأيام في المستقبل، أو كم من الوقت يمكنه البقاء إذا توقف عن العمل اليوم. فكر في ثروتك وما إذا كنت ستبقى على قيد الحياة إذا توقفت عن العمل اليوم لمدة عام.



إهتم بأمورك الشخصية فإذا كان لديك وظيفة، احتفظ بوظيفتك وإبدأ عملًا جانبيًا وقم بتطويره. استخدم الوقت الذي تقضيه على هاتفك الذكي أو في الحفلات أو أي نشاط آخر لبناء عملك. لا تترك وظيفتك حتى تبني عملك الخاص. لا تناضل طوال حياتك من أجل شخص آخر. ابدأ عملك الخاص ونمِّ عملك.



درب عقلك، فأكبر أصولك هو عقلك.. الكثيرون يشاهدون الفرص بعيونهم، ولكن إذا دربت عقلك، يمكنك رؤية الفرص بعقلك. إذا دربت عقلك جيدًا، يمكنه خلق ثروة هائلة.



تعلم المهارات التقنية، سيرتفع معدل الذكاء المالي لديك بشكل أسرع من الآخرين ثم ابحث عن الفرص التي فاتت الجميع، "الفرص العظيمة لا تُرى بعيونك، بل تُرى بعقلك".. ويمكنك رؤية المزيد من الفرص بعقلك مقارنة بما يفوته الكثيرون بعيونهم..

وأخيرا تعلم إدارة المخاطر، فالاستثمار ليس خطيرًا، عدم معرفة الاستثمار هو الخطر. إذا كنت تريد تقليل المخاطر، فزد معرفتك. هذه المعرفة لن تأتي من الذهاب إلى الكلية، بل من قراءة الكتب أو الجلوس مع الأشخاص الذين يعرفون الاستثمار.



وتعلم إدارة الفشل، فالفشل يلهم الفائزين، الفشل يهزم الخاسرين. وأخيرا لكل فرد خوف من فقدان المال ولكن الأهم أن تتعلم كيف تعوض هذا الفقدان، فليس عيبا أن تسقط لكن العيب كل العيب ألا تتعلم كيف تقوم إذا وقعت.

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