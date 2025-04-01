إدارة العلاج الحر تتفقد 31 منشأة خلال أيام عيد الفطر في الدقهلية

كثفت فرق إدارة العلاج الحر، جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات المستشفيات الخاصة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الحالات الطارئة خلال احتفالات عيد الفطر مشيرة إلى تفقد 31 منشاة ، للتأكد من استيفاء الشروط الطبية اللازمة.

العلاج الحر" تواصل مرورها الرقابي وتتفقد31 منشأة خلال أيام عيد الفطر

وأوضح الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة أن هذه الحملات فى إطار متكامل يهدف إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الخاصة بما يضمن استمرارية تقديم خدمات طبية متميزة وفعالة خلال أيام العيد.

لافتًا إلى أن المتابعة شملت التأكد من توافر المستلزمات الطبية الضرورية، وجاهزية الفرق الطبية، ومدى الالتزام بالإجراءات والمعايير الصحية المتعارف عليها لتوفير بيئة علاجية آمنة للمرضى.



فيما أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر استمرار أعمال المتابعة والتفتيش على مدار أيام العيد، لضمان جاهزية المستشفيات الخاصة لمواجهة أي حالات طارئة، مع التشديد على أهمية إلتزام المنشآت الطبية بمعايير الجودة والسلامة لتوفير خدمة صحية متميزة وآمنة للمواطنين.

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