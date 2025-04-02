أقوال الشهود في واقعة سقوط شاب بمول شهير بمدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال الشهود في سقوط شاب من الطابق الثامن خلال أدائه حركة استعراضية بمول في دائرة القسم.



وقال أحد الشهود إن الشاب كان يقف مستندا على سور بالطابق الثامن في المول ويتحدث في الهاتف المحمول ومرة واحدة اختل توازنه وسقط إلى أسفل ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها شابا مصابا إصابات خطيرة ولا يمكن استجوابه عقب إلقائه بنفسه من الطابق الثامن بمول شهير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ لإجراء التحريات.

بالفحص تبين أن الشاب في العقد الرابع من عمره ألقى بنفسه من الطابق الثامن بحركة استعراضية، تم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في المكان لكشف ملابسات الواقعة.

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