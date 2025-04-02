الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص سقط من الطابق الثامن في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب سقط من الطابق الثامن خلال أدائه حركة استعراضية بمول في دائرة القسم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من احدي المستشفيات يفيد باستقبالها شاب مصاب اصابات خطيرة ولا يمكن استجوابه عقب إلقائه بنفسه من الطابق الثامن بمول شهير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان البلاغ لإجراء التحريات.

بالفحص تبين أن الشاب في العقد الرابع من عمره ألقى بنفسه من الطابق الثامن بحركة استعراضية، تم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في المكان لكشف ملابسات الواقعة.

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