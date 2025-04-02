مصر التي في خاطر الدنيا

حديث قلب

منح الله مصر عبقرية التاريخ والجغرافية، وعقول بشرية نثرت الضياء والنور، وصدرت العلم بكل فروعه لكل الأرجاء، فكل من وطئت قدماه على أرضها عشق ترابها، وأجاد في وصفها، ورصد تفاصيلها، فالتاريخ شاهد علي عظمتها وأهميتها، وبأن أرض الكنانة في موقع القلب من العالم،

وبالتالي فمصرنا العزيزة ليست في خاطر المصريين وحدهم، بل في خاطر كل من زارها، ودون أحداثها، وبذلك حصلت علي شهادات دولية، سواء رصدوها بانحياز أو بحيادية، لكنهم اجمعوا بأنها أم الدنيا!



مصر التى غادرها أفلاطون إلى جزيرة كريت فرآه الناس يتحسس رأسه فسألوه عن السبب فقال:

أريد أن أتأكد أن دماغى مازال فى مكانه كاد يضيع منى فيها، إنها بلد تجار يشترون منك أى شئ..

مصر التي وصلها الإسكندر الأكبر فصاح: أي جنة تلك؟.. مصر التى وضع نابليون قدمه عليها فصرخ: أى نار هذه؟



مصر التى دخلها عمرو بن العاص فقال: هذه شجرة خضراء.. مصر التى جاءها ابن خلدون فقال:

أرى الآن مجمع الدنيا ومحشر الأمم.. مصر التى تم محاصرة يوليوس قيصر فيها فصرخ: لن أبقى في هذا الجحيم لحظة واحدة..



مصر التى زارها المقدسى الرحالة فقال: إنها معجزة السلام ومتجر الأنام.. مصر التى قال عنها ابن بطوطة: إنها أم البلاد قهرت قاهرتها الأمم.. مصر التى حضر إليها عبد الله بن عمر فقال: من أراد أن ينظر إلى الفردوس فلينظر إليها حين يخضر زرعها وتنمو ثمارها.. مصر التى كتب عنها المقريزى فقال: جامعها في الإسلام ليس أكثر مجالس منه.



مصر التى قال عنها ابراهيم باشا: لست مصريا ولكن مصرتنى شمس مصر.. مصر التى قال عنها مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا..

فيها أول حكومة عرفتها الدنيا منذ خمسة آلاف عام، وفيها قامت أول ثورة فى التاريخ ضد الإقطاع منذ أربعة آلاف عام، فيها وقع رمسيس الثانى أول معاهدة سلام فى تاريخ العالم مع الحيثيين، وفيها نشأ علم الفلك وظهرت علوم الطب والتحنيط والهندسة..



فيها ظهر أخناتون أول من دعا للتوحيد في التاريخ، وإليها هاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام من بلاد الكلدان هربا من الوثنية، وفيها ولدت هاجر أم العرب، وفيها ولد إسحق أبو اليهود، ومنها نبعت أول قوانين إدارية في التاريخ، وفيها ظهر الشاعر بنتاءور أول شاعر في التاريخ.



إليها دخل سيدنا يوسف عليه السلام في عهد ملكها أبابى الأول، وإليها لجأ بنو إسرائيل هربا من القحط في فلسطين، وظهر النبى موسى عليه السلام وكلم الله علي جبل الطور، وإليها لجأت العذراء مريم وإبنها السيد المسيح عليه السلام..



إليها جاء هوميروس شاعر الاغريق العظيم، وإليها وفد المشرع الشهير سولور، وإليها حضر العالم الرياضى اليونانى فيثاغورس، وإليها جاء الأديب اليونانى العظيم يوربيدوس، وفيها عقدت أول معاهدة سلام إسلامية بين عمرو بن العاص والمقوقس..



وإليها التجأت السيدة زينب بعد مقتل الإمام الحسين، وإليها لجأ الامام الشافعى والمتنبى والأفغانى وغيرهم، وكان أهلها أول من رفع شعار الحرية ضد الهكسوس والرومان وبجنودها وجيشها تم هزيمة الصليبيين في معركة حطين.



فيها كانت نهاية الغزو التتاري على يد السلطان قطز والظاهر بيبرس، وعلى أرضها دارت حرب العاشر من رمضان الخالدة ضد الصهاينة، حيث تم دك خط بارليف أقوى الحصون العسكرية في التاريخ..



عرفها المؤرخون سباقة في كل شيء وانفردت من بين كل بلاد الدنيا بالتكريم الإلهي في القرآن الكريم في أكثر من آية، وظلت منذ فجر التاريخ تفتح صدرها للجميع وتحتضن الجميع وتعطف على الجميع وتقتطع من قوت أطفالها لتطعم الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.