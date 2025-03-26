أسرار جديدة في حياة الشاعر حسين السيد

حديث قلب

تعكف حاليا الدكتورة حامدة حسين السيد علي تقديم ديوان جديد يحتضن 30 قصيدة لم تنشر بعد لوالدها الشاعر الكبير الراحل حسين السيد.. كما روت الإبنة البارة أسرار جديدة في حياة صاحب ال 1000 أغنية تغني بها كبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربي..



الدكتورة حامدة حسين السيد إبنة الشاعر الكبير حسين السيد روت أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب هو السبب فى عدم تعامل والدها مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم حيث إنه كان يخوّفه منها، ومن كونها تقوم بتغيير الكلمات وتتدخل فى عمل الشعراء..

الأمر الذى جعل الشاعر الكبير يتخوف من التعامل معها، ويتعامل مع كل المطربين أمثال عبد الحليم حافظ، وشادية، وعبد الوهاب، وفريد الأطرش، وفايزة أحمد، وصباح، ووردة، وكل مطربى هذا الجيل.

وأضافت الدكتورة حامدة أن والدها كان سيتعاون بالفعل مع كوكب الشرق فى أغنية (فى يوم وليلة) التى غنتها وردة، لكن يقال إن أم كلثوم كانت ترغب فى تغيير بعض الكلمات، الأمر الذى رفضه والدى فذهبت الأغنية للفنانة الراحلة وردة.

وأشارت الدكتورة حامدة حسين السيد إلى أن والدها كتب أكثر من 1000 أغنية، وأنها حاليا بصدد تقديم ديوان تجمع فيه بعض أشعاره التى لم تنشر ولم تقدم كأغانٍ، وهى حوالى 30 قصيدة، منها قصيدة غنتها مؤخرا الفنانة آمال ماهر مع الموسيقار والمطرب السعودى عبادى الجوهر.

الشاعر حسين السيد لمن لا يعرفه كان ينوى دخول مجال التمثيل فى البداية فقد قرأ ذات يوم في الصحف أن شركة أفلام محمد عبد الوهاب تطلب وجوهًا جديدة، فتقدم للعمل في التمثيل، وبالصدفة عرف أنهم يبحثون عن نص أغنية تناسب موقفًا سينمائيًا في فيلم (يوم سعيد) فعرض عليهم أغنية "اجرى اجرى" التى حظيت بإعجاب عبد الوهاب..

فعزمه على الغداء وأصبح أعز صديق له مدى الحياة، وأخصب شاعر غنائى كتب روائع موسيقار الأجيال، ولكن حسين كان يعتز بأغنية الحبيب المجهول التى كانت سببًا فى تعرفه على زوجته التى أصبحت هى ملهمته وأم أولاده..

كان حسين السيد يتمتع بقدر من الوسامة ونضارة الشباب، وكانت أمنية حياته أن يصبح نجمًا سينمائيًا، وتهيأت له الفرصة عندما أعلن محمد عبد الوهاب عن حاجته لوجوه جديدة للظهور فى فيلمه يوم سعيد، وذهب فى الموعد المقرر ووقف فى الصف فى انتظار دوره للمثول أمام لجنة الاختبار المكونة من محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم والفنانين سليمان نجيب وعبد الوارث عسر..

ووصل إلى مسامعه حوار بين عبد الوهاب وكريم يفيد بعدم توثيق أكثر من شاعر فى كتابة أغنية أحد المشاهد، ولما جاء دوره للوقوف أمام اللجنة نسى ما جاء من أجله وطلب من المخرج ومن محمد عبد الوهاب أن يتيحا له فرصة كتابة هذه الأغنية، وبعد رفض واستنكار لطلبه فى البداية وافق عبد الوهاب على طلبه وشرح له موقف الأغنية فى الفيلم..

وفى اليوم التالى كان حسين السيد فى مكتب عبد الوهاب يقرأ له أغنية "اجرى اجرى ودينى قوام وصلنى"، واستعاد عبد الوهاب سماعها أكثر من مرة وأعجب بها لأنها تعبر بصدق عن الموقف والمشهد المطلوب..

محمد عبد الوهاب طلب منه أن يصرف النظر عن التمثيل ويركز على تأليف الأغانى ورفض حسين السيد أن يتقاضى أجرًا عن الأغنية، ونسى أمنيته في النجومية مكتفيًا بأن يقترن إسمه باسم عبد الوهاب وقد تم تكريمه من قبل الرئيس السادات الذى كانت تربطه به صداقة قوية..

وهكذا بدأت رحلة الشاعر الغنائى حسين السيد الذى أصبح مؤلفًا لمعظم ألحان عبد الوهاب التى فتحت أمامه باب الشهرة والنجومية، وكتب مئات الأغنيات التى شدا بها ألمع المطربين والمطربات فقد كتب لكل المطربين في مصر تقريبًا ومن أشهر أغانيه (ست الحبايب، وجبار، وأهواك، واجرى اجرى، وبلاش تبوسنى في عنيا، والحبيب المجهول، وحاجة غريبة، وعلشانك يا قمر، ويا مسافر وحدك، وعاش الجيل الصاعد) وغيرها من الأغانى المحفورة في عقل ووجدان كل مصرى.

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