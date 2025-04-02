تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق بالإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، ومتابعات المهندس حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من خلال رئاسة غرفة العمليات الرئيسية.

فقد قامت إدارات الرقابة بالمديرية والمنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب بحملات رقابية تموينية على جميع الأنشطة التموينية

وقد أسفرت الحملات الرقابية خلال ثالث أيام العيد عن تحرير المخالفات التالية وتحرير عدد ٣ محاضر لتوقف مخابز بلدية بدون إذن مسبق من التموين وتحرير محضر بيع خبز بلدى بسعر أزيدوتحرير عدد ١٤ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مدعمة وتحرير عدد ٥ محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير محضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز وتحرير عدد ٦ محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تحرير ٤ محاضر عدم وجود لوحة بيانات بالمخابز تحرير عدد ٣ محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتحرير عدد ٣ محاضر لمنافذ مشروع جمعيتى مخالفين وتحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار الأسماك المملحة بالأسواق وتحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية.

كذلك أعمال غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية لتلقى أى شكاوى من المواطنين والعمل على حلها على الفور.

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