للكبار والصغار، ملاهي حديقة الأزهر وسيلة الزوار للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر (صور)

جذبت ملاهي حديقة الأزهر الزوار في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث اختار الجميع اللعب والاستمتاع بأوقاتهم بغض النظر عن العمر.

وتمكنت عدسة “فيتو” التقاط فرحة وبهجة المواطنين أثناء اللعب وقضاء وقت مرح في ملاهي حديقة الأزهر بمنطقة القاهرة القديمة في ثالث أيام عيد الفطر.

احتفال المواطنين بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت حديقة الأزهر إقبالا كبيرا من الأسر والأطفال وزيادة الأعداد من الجنسيات المختلفة للاحتفال بعيد الفطر في ثاني أيامه وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة.

كما أقبل عدد كبير من الأسر والأطفال على الملاهي للاحتفال بعيد الفطر في ثاني أيامه، وحرصوا على اتخاذ الصور التذكارية والتنزه واللعب واستمتع الأطفال بالأجواء والألعاب.

واهتم الأطفال بفكرة الرسم على الوجه من خلال شخص محترف يستطيع الرسم بالألوان على وجوه الأطفال واتخاذ الصور التذكارية.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشآت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

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