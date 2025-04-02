الأربعاء 02 أبريل 2025
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مشاهد احتماء زوار الحديقة الدولية بالأشجار في ثالث أيام العيد (صور)

احتفال المصريين بعيد
احتفال المصريين بعيد الفطر، فيتو

لجأ زوار الحديقة الدولية بمدينة نصر فى ساعات الظهيرة إلى ظلال الأشجار العالية للاحتماء من أشعة الشمس القاسية، حيث ارتفعت درجة الحرارة بشكل تدريجي في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

والتقطت عدسة “فيتو” مشاهد احتماء المواطنين تحت ظلال الأشجار في ثالث أيام عيد الفطر بعد سطوع أشعة الشمس، حيث تعالت الضحكات واستمروا في تناول غدائهم معا متغاضين عن ارتفاع درجة الحرارة.

احتفال المواطنين بثاني أيام عيد الفطر بالحديقة الدولية

شهدت الحديقة الدولية اقبالًا متزايدًا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استمر توافد المواطنين على الحدائق العامة للاحتفال.

كما التقطت عدسة "فيتو" لعب الأطفال وسط مراقبة آبائهم لهم من بعيد أو الانضمام لهم في الألعاب المصممة للجميع، لتعلو ضحكات الصغار بينما يلتقط الأهالي الصور لهم كتذكار على الأوقات المرحة التي قضوها معًا في ثاني أيام عيد الفطر بالحديقة الدولية.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشآت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين. 

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء  تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين. 

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