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رياضة

قمصان يحتوي غضب مجدي أفشة بعد مباراة الهلال

محمد مجدي أفشة،فيتو
محمد مجدي أفشة،فيتو

يسعى سامي قمصان المدرب العام  للنادي الأهلي، احتواء غضب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، لعدم المشاركة أمام  الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت أمس وانتهت بهدف دون رد، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا

وشهدت مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني غضب كبير لدى أفشة بعد أن طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بإجراء عمليات الإحماء استعدادا لدخول اللقاء ثم تراجع في النهاية، ليذهب اللاعب إلى الجماهير معربا عن غضبه لعدم المشاركة باللقاء وأنه لا يفهم ماذا يحدث.

وحقق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب والتي تقام يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة، يكفي النادي الأهلي التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة فقط، لحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيلاقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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