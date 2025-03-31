الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أحمد الشرع يقبل يد والده في أول ظهور له خلال مراسم الاحتفال بعيد الفطر (فيديو)

الشرع ووالده، فيتو
الشرع ووالده، فيتو

قبَّل الرئيس السوري أحمد الشرع يد والده حسين الشرع بعد صلاة عيد الفطر في قصر الشعب بالعاصمة دمشق خلال مراسم التهنئة بعيد الفطر.

فلول نظام بشار الأسد حاولوا حرق سوريا 

وقال الرئيس السوري، اليوم الإثنين، إن فلول نظام بشار الأسد حاولوا حرق سوريا لكنهم فشلوا.

وأضاف الشرع: "لم نستجب لأي طلب يدفع سوريا للتقسيم.. وردود الفعل على الحكومة الجديدة إيجابية ومطمئنة".

وأكد أحمد الشرع، أن سوريا ابتعدت عن المحاصصة وأن وزراء الحكومة تم اختيارهم من أصحاب الخبرة والكفاءة.

الإدارة الذاتية في سوريا ترفض الحكومة الجديدة وقراراتها

وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس الأحد، رفضها للحكومة الجديدة المتشكلة في دمشق، معلنة عدم الامتثال لتطبيق القرارات الصادرة عنها.

وأوضحت الإدارة في بيان أن "الحكومة التي جرى الإعلان عنها في دمشق، مساء السبت 29 مارس، تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها وعدم حصول تمثيل عادل وحقيقي لجميع مكونات الشعب السوري".

وشددت على أن "السياسات التي تصر حكومة دمشق على انتهاجها، إنما تعيدنا إلى المربع الأول، من حيث استئثار طرف واحد بالحكم وإقصاء المكونات والأطياف السورية من العملية السياسية ومن إدارة شؤون البلاد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السوري أحمد الشرع دمشق حسين الشرع عيد الفطر نظام بشار الاسد

مواد متعلقة

الشرع: فلول نظام بشار الأسد حاولوا حرق سوريا لكنهم فشلوا

الشرع: ابتعدنا عن المحاصصة والخبرة والكفاءة حسمت اختيارات وزراء الحكومة

الشرع يلتقي وفدا من الطائفة الشيعية في سوريا

ويتكوف: الشرع تغير عما كان عليه وسوريا ولبنان قد يوافقان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

شعبة الخضراوات: أسعار الثوم ستنخفض لـ 7 جنيهات في هذا الموعد

وزير المالية يعلن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة

ترتيب الدوري المصري بعد قرار رابطة الأندية تعديل عقوبات مباراة القمة 130

350 جنيها لهذا النوع، تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين

وفاة زوجة الراحل محمود الجوهري، وهذا موعد صلاة الجنازة

بالاتفاق مع الزمالك، لماذا تأخر بيان بيراميدز بعد تعديل عقوبات الأهلي؟

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منوعات

المزيد

إقبال كثيف من العائلات على الحديقة الدولية في أول أيام عيد الفطر (صور)

إقبال متوسط على منطقة وسط القاهرة في أول أيام عيد الفطر (صور)

خبير أورام: السجائر الإلكترونية والتقليدية تحتوي على نفس المواد المسرطنة

إقبال كثيف على حديقة الأزهر من مختلف الجنسيات احتفالا بالعيد

المزيد

خدمات

المزيد

350 جنيها لهذا النوع، تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

سبب تسمية عيد الفطر المبارك بهذا الاسم وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية