أحمد الشرع يقبل يد والده في أول ظهور له خلال مراسم الاحتفال بعيد الفطر (فيديو)

قبَّل الرئيس السوري أحمد الشرع يد والده حسين الشرع بعد صلاة عيد الفطر في قصر الشعب بالعاصمة دمشق خلال مراسم التهنئة بعيد الفطر.

فلول نظام بشار الأسد حاولوا حرق سوريا

وقال الرئيس السوري، اليوم الإثنين، إن فلول نظام بشار الأسد حاولوا حرق سوريا لكنهم فشلوا.

وأضاف الشرع: "لم نستجب لأي طلب يدفع سوريا للتقسيم.. وردود الفعل على الحكومة الجديدة إيجابية ومطمئنة".

وأكد أحمد الشرع، أن سوريا ابتعدت عن المحاصصة وأن وزراء الحكومة تم اختيارهم من أصحاب الخبرة والكفاءة.

الإدارة الذاتية في سوريا ترفض الحكومة الجديدة وقراراتها

وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس الأحد، رفضها للحكومة الجديدة المتشكلة في دمشق، معلنة عدم الامتثال لتطبيق القرارات الصادرة عنها.

وأوضحت الإدارة في بيان أن "الحكومة التي جرى الإعلان عنها في دمشق، مساء السبت 29 مارس، تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها وعدم حصول تمثيل عادل وحقيقي لجميع مكونات الشعب السوري".

تعبيرا عن الاحترام والتقدير قام السيد الرئيس أحمد الشرع بتقبيل يد والده حسين الشرع خلال مراسم تهنئة عيد الفطر في قصر الشعب pic.twitter.com/l6xSm85jev — Mohamed Khalid محمد خالد (@MohamedKha2322) March 31, 2025

وشددت على أن "السياسات التي تصر حكومة دمشق على انتهاجها، إنما تعيدنا إلى المربع الأول، من حيث استئثار طرف واحد بالحكم وإقصاء المكونات والأطياف السورية من العملية السياسية ومن إدارة شؤون البلاد".

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