زياد السيسي: فرحتنا لا توصف بتهنئة رئيس الجمهورية وستدفعنا لمواصلة الإنجازات

أعرب زياد السيسي، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، عن سعادته الكبيرة وفخره بتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب عقب تحقيقه الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للفرق التي أقيمت في المجر.

وأكد زياد أن هذه التهنئة كانت لحظة لا تُنسى لجميع لاعبي المنتخب، مشيرًا إلى أنها تمنحهم دافعًا قويًا لمواصلة العمل والاجتهاد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عالميًا.

وقال زياد: "كل الشكر والتقدير والحب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته لنا، أول ما رأينا التهنئة كنا جميعًا في قمة السعادة والفرحة".

وواصل:"هذا الأمر يمثل حافزًا كبيرًا لنا كلاعبين للاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل."

وأضاف: "سنواصل العمل بكل قوة من أجل رفع علم مصر عاليًا، وسنسعى جاهدين لسماع نشيدها الوطني في جميع البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة".

وكان منتخب مصر لسلاح السيف قد فاز في النهائي على منتخب المجر، صاحب فضية أولمبياد باريس، بنتيجة 45-37، ليحقق ذهبية كأس العالم في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

ووصل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد مشوار حافل، حيث تفوق في نصف النهائي على منتخب فرنسا، صاحب برونزية الأولمبياد، بنتيجة 45-43، بعد أن أطاح في ربع النهائي بالمنتخب الكوري، حامل ذهبية أولمبياد باريس، بنتيجة 45-42.

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