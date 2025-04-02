الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

القاهرة تستضيف بطولتين أفريقيتين على مضمار الدراجات الدولي

الدراجات، فيتو
الدراجات، فيتو

الدراجات، يستعد الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي، لتنظيم واستضافة بطولتين أفريقيتين خلال شهر مايو المقبل، بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

ويستضيف مضمار القاهرة الدولي للدراجات البطولة الأولى وهي البطولة الأفريقية للبارا تراك، يومي 11 و12 مايو المقبل، فيما تقام البطولة الأفريقية للتراك خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد البطولات مشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

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الدراجات الاتحاد المصري للدراجات مضمار القاهرة الدولي البطولة الأفريقية للبارا تراك

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