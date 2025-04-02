القاهرة تستضيف بطولتين أفريقيتين على مضمار الدراجات الدولي

الدراجات، يستعد الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي، لتنظيم واستضافة بطولتين أفريقيتين خلال شهر مايو المقبل، بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

ويستضيف مضمار القاهرة الدولي للدراجات البطولة الأولى وهي البطولة الأفريقية للبارا تراك، يومي 11 و12 مايو المقبل، فيما تقام البطولة الأفريقية للتراك خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد البطولات مشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.