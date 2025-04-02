الأربعاء 02 أبريل 2025
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أخبار مصر

تعرف على جهود تطوير منظومة الطيران المدني بقيادة السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

وجه الرئيس السيسي مؤخرا باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ونرصد أبرز مستجدات موقف تطوير منظومة الطيران المدني:

- اطلع الرئيس السيسي على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواءً على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو تنمية مهارات الكوادر البشرية، حيث شهد الاجتماع متابعة برنامج تطوير الطيران المصري من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب وذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، مع محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيدة سهير عبد الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

مواكبة النمو المستمر في السياحة الوافدة إلى مصر

- الاجتماع تناول الدور الذي يمكن أن يقوم به النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية، من خلال تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، بما يعزز الاستثمارات ويسهم في زيادة معدلات التصدير والتبادل التجاري، ومواكبة النمو المستمر في السياحة الوافدة إلى مصر.

- الدولة  تبذل جهودا حثيثة لتحسين منظومة أمن وسلامة الطيران من خلال تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بسلامة الطيران وتفعيل مختلف التوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بهذا الشأن بالإضافة إلى جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للطيران بما في ذلك تجديد وتطوير المطارات المدنية المختلفة.

- توجيهات القيادة السياسية  تتضمن الرؤية الشاملة لتطوير قطاع الطيران لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح

- مستهدفات مواصفات بوابة الجمهورية الجديدة الجوية التي تتضمن إقامة مبنى المسافرين بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون مسافر / سنويًا قابلة للزيادة بـ 10 ملايين إضافية، ومدرج هبوط وإقلاع جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية تواكب التطورات في هذا المجال ومواقف سيارات ذات سعة كبيرة ومغطى بالكامل بالألواح الشمسية وكذا ربطها بشبكة طرق بمداخل سلسة وسريعة ومباني دعم وتشغيل مصممة وفقا للمعايير القياسية الدولية.

- تصنيف بوابة الجمهورية الجديدة الجوية مقارنة بالمطارات العالمية، ومراحل تنفيذ المشروع، والآليات الإجرائية المستهدفة لتنفيذ المشروع، حيث أن التفاوض مع شركات متخصصة في تنفيذ وتشغيل المطارات الدولية.

- متطلبات المشروع الزمني ما بين 4 إلى 5 سنوات، فضلا عن آليات البدء في المشروع، والمشروعات المجاورة.

- هناك خطط تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية، حيث أن هذه الخطط تُعد من مستهدفات الوزارة للوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويا بنهاية عام 2025 مقارنة بـ66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023 وذلك كهدف مرحلي وصولا بها  إلى  109.20 مليون راكب سنويًا كمستهدف إستراتيجي بنهاية عام 2030.

- الحرص على دراسة أفضل الممارسات فى صناعة الطيران المدني والعمل على تطبيق ما يتناسب من تلك الممارسات بهدف تعظيم وتطوير الأداء بشكل مستمر،لاسيما التوجّه نحو طرح وإدارة وتشغيل المطارات المصرية لشركات أجنبية، بما يعظّم من عوائد المطارات ويحسن من تجربة المسافرين.

 تعزيز الشـراكات الإستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني

- العمل على تعزيز الشـراكات الإستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، من خلال إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصـرية، والحرص على الالتزام بالمعايير البيئية كعنصـر أساسي ورئيسي فى مختلف أنشطة ومشروعات الطيران المدني؛ وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول لمسار الاقتصاد الأخضر ومنظومة طيران أكثر استدامة.

- الاهتمام بأعمال التطوير بمطار برج العرب خاصة أن هناك حاليا إقبالا كبيرا على المطار فضلا عن الترويج الجيد لمطار العلمين في ظل الإقبال السياحي الكبير على مدينة العلمين الجديدة.

- رصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات المقدمة في المطارات المختلفة، على أن يتم التعامل مع هذه الشكاوى بصورة عاجلة، بما يسهم في تحسين تجربة الركاب.

- هناك متابعة لعدد من مشروعات التطوير ورفع كفاءة التشغيل بمطار مدينة العلمين الجديدة،ما يسهم في زيادة حركة الطيران به.

- يتم رصد الشكاوى المختلفة سواء من المطارات المختلفة أو غيرها فى القطاع

- هناك فريق عمل مهمته متابعة عملية الرصد حيث يتم تحليل هذه الشكاوى والعمل على حلها.

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الرئيس السيسي تطوير منظومة الطيران الملاحة الجوية

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