رابطة الطيارين تكرم وزير الطيران المدني في حفل إفطارها السنوي.. والحفني: نشكركم على المكانة العالمية من الكفاءة والتميز

اللواء منتصر مناع: مطلوب الحفاظ على المستوى الجيد.. والطيارين هم أسرتي الكبيرة



الطيار أحمد عادل: الطيارون هم أساس المنظومة وأحيانا تحدث خلافات لكن لايمكن أن يحدث " تخاذل "



الطيار على رشدى: تعلمنا من أساتذتنا الطيارين الأخلاق والرجولة قبل الطيران؛ وأدعوا الشباب الحفاظ على المهنة



الطيار خالد رفعت: شكرا لكل من حضر ومن حالت ظروف التشغيل دون حضورهم



وجه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني الشكر لطياري مصر للطيران على المستوي الجيد والمكانة العالمية التي وصلوا إليها من الكفاءة والتميز.



جاء ذلك خلال كلمة الوزير في حفل الإفطار السنوي لرابطة طياري الخطوط الجوية المصرية والتي القاها نيابة عنه اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.



قدم اللواء منتصر مناع نائب الوزير الشكر لكل من الطيار علي رشدي رئيس الرابطة والطيار خالد رفعت نائبه علي الدعوة الكريمة مؤكدا اعتزازه بهما منذ إن كان رئيسا لسلطة الطيران المدنى.



عبر اللواء مناع عن سعادته الكبيرة بحضور الافطار بالأصاله عن نفسه وبالنيابة عن وزير الطيران المدني، مشيرا أن اعتذار الوزير عن الحضور خارج عن إرادته لوجوده فى التزام مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤكدا حرص الوزير الدائم على التواجد وسط أبنائه وزملائه الطيارين.



وحث اللواء مناع الطيارين على ضرورة الحفاظ على المكانه العالمية التي وصلو لها من الكفاءة ودعاهم إلى تقديم الأفضل دائما.



وقال: توجد صعوبة دائما في الإفطار مع الإسرة في الشهر الكريم لكنني اليوم سعيد وانا أتواجد وسط أسرتي الكبيرة من الطيارين.



من جانبه أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الطيارين المصريين وبالأخص طياري مصر للطيران هم أساس منظومة الطيران المدني، مشيرا إلى أنه أحيانا تحدث ظروف صعبة وخلافات لكن لا يمكن أن يحدث " تخاذل ".



وقال الطيار أحمد عادل:- شرف كبير أن انتمي لفئة الطيارين والشرف الأكبر أن أقود المنظومة جميعها من زملاء طيارين وضيافة جوية ومهندسين وعمال تحميل وسائقين بري ومهبط وكلهم زملاء إعزاء نفخر بوجودهم في المنظومة.



ومن جانبه قدم الطيار علي رشدي رئيس الرابطة الشكر للطيارين القداما لما قدموه للمهنة وشركة مصر للطيران قائلا: لقد تعلمنا من أساتذتنا الطيارين الأخلاق والرجولة قبل الطيران.



وجه الطيار علي رشدي رسالة لزملائه من الطيارين الشبان أن يتعلموا دائما ممن سبقوهم في المهنة التصرفات الحسنة داعيا الطيارين إلى الحفاظ على أسس وشرف المهنة.



وكان الطيار خالد رفعت نائب رئيس الرابطة قد افتتح الإحتفالية بتقديم الشكر لقيادات الطيران المدني وكافة المدعويين الذين حضروا وكذلك من حالت الظروف دون حضورهم نظرا لارتباط البعض منهم بالتشغيل.



وأختتمت الرابطة الاحتفال بتكريم وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني بتقديم درع تسلمه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.



من ناحية أخرى كرمت الرابطة المرحوم طيار سامي صديق لما قدمه من جهود خلال رحلة عطائه لمصر للطيران، حيث تسلم الدرع أبناؤه، كما كرمت الرابطة الطيارين الذين وصلوا سن المعاش لما قدموه من خبرات أثرت مجال الطيران المدني.

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