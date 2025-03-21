وزير الطيران المدني يبحث التعاون مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة عملية التنمية في المجتمع، بما يحقق زيادة التأثير وخلق مستقبل أفضل.

فتح شراكة فعالة لضمان تقديم برامج تدريبية

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لعلاقات التعاون القائمة بين وزارة الطيران المدني والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ناقش الجانبان إمكانية فتح شراكة فعالة لضمان تقديم برامج تدريبية متطورة تُلبي احتياجات قطاع الطيران، بما يتكامل مع البرامج التدريبيه التى تقدمها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، فضلًا عن الحلول المستدامة والتي تسعى بقوة لتكون الحافز الرئيسي للتحول الشامل والإبتكار لخلق قادة فعالين لديهم القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال النقل الجوي.

كما تطرق الحديث إلى ماهية البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية لصالح العاملين بمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، ودورها في تدريب وتنمية مهارات القيادات العليا والوسطى ومقدمي الخدمات وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والمهنية، بما يدعم رفع كفاءتهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء والتميز.

محاور استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستدامة والريادة في قطاع الطيران

وأشاد الدكتور سامح الحفني بالدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد ركيزة أساسية في محاور استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستدامة والريادة في قطاع الطيران.

وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية في العديد من البرامج التدريبية بهدف تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للركاب.. لاسيما في ظل الحاجة الملحة لخلق كوادر بشرية ذات مستوى دولي، وتأهيل قادة المستقبل في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب عن تقديرها لقطاع الطيران المدني لجهوده المستمرة في دعم التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدةً أن الأكاديمية تُمثل محفزًا فكريًا للتقدم المعرفي، لدورها في تقديم برامج تدريبية متطورة ومتعددة التخصصات، تعتمد على حلول مبتكرة لتنمية رأس المال البشري.

ولفت إلى أن الأكاديمية قد قامت بتدريب ما يقرب من ٢٠٠ برنامج تدريبي متنوع لأكثر من ٣٧ ألف متدرب، هذا وتعتمد فلسفة التدريب بالاكاديمية إلى عقد ورش عمل متخصصة وتدريب ميداني وأنشطة رياضية وثقافية ونماذج محاكاة، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية واختبارات بما يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

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