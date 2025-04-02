الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الطوبة القاتلة!

لا أفهم ما هي النشوة التي يشعر بها بعض المخربين الذين يعيثون في الأرض فسادًا بإتلاف الممتلكات العامة، بل وتحطيم مستقبل وإنهاء حياة أشخاص، كان كل ذنبهم أنهم استقلوا قطارًا.

 

ثلة من الأوغاد السفلة، يضعون أرواح الأبرياء في مهب الريح، بل وطال الأذى أن يضع هؤلاء القتلة المسؤولين عن تسيير حركة السكك الحديدية بين شقي الرحى، حال اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لمنع إصابة الركاب.

 

حادثة جديدة تضاف إلى سجل نقص تربية الأسرة للنشء، وترك هذه المهمة المستحيلة للشارع ليكون مفرخة للعنف وإحداث العاهات المستديمة، بل وأحيانًا كثيرة بات القتل هو النهاية العريضة لهذا العبث.

 

طفلة من ذوي الهمم تعرضت لإصابات بالغة، وصلت إلى فقدان عينها اليمنى تمامًا، وإصابتها بكسر في الجمجمة، ونزيف حاد في المخ، وذلك حال استقلالها القطار بصحبة والدها أثناء عودتهما من العلاج بمستشفى شبين الكوم.. 

إذ قام مجهولون بإلقاء حجارة على القطار كنوع من المزاح أثناء استقلالهما القطار، كما أصيب والد الطفلة بجروح خطيرة في الرأس والأنف، فيما ترقد الطفلة البريئة بين الحياة والموت.

 

وفي هذا النوع من الحوادث الإجرامية، قد لا تجدي التوعية نفعًا مع انعدام التربية من الاساس، ولكن من الممكن اتخاذ بعض الحلول الوقائية لمنع إصابة الركاب، منها وضع سياج شائك على شبابيك القطارات، وهو حل قد يحتمل خطورة إذا ما قدر الله ووقع أمر جلل يستدعي فرار الركاب من النوافذ.

 

أو تصميم نوافذ قطارات بزجاج غير قابل للكسر أو زجاج مزدوج مقاوم للصدمات، أو تركيب كاميرات مراقبة على جوانب القطارات لا تستطيع يد العبث الوصول إليها لرصد هؤلاء السفلة وأماكن ظهورهم، مع تغليظ العقوبة القانونية على مرتكبي تلك الممارسات الضالة، لتكون مغلظة جراء تخريب الممتلكات العامة، بل والضرب الذي قد يؤدي إلى الموت.

 

ويمكن تحميل أولياء أمور هؤلاء المسؤولية، بحيث يتحملون جزءًا من العقوبة القانونية عبر دفع الغرامات والتعويضات الرادعة، وقد يقول قائل: وما ذنب الآباء فيما اقترفته يد الأبناء؟ ونقول إن الأب والأم والأسرة يتحملون كامل المسؤولية عن تربية النشء على احترام حقوق الآخرين وصيانة أرواحهم، وعلى احترام الممتلكات العامة التي يعد الاعتداء عليها وتخريبها نوعًا من ممارسات الإرهاب.

 

على هامش إفطار المطرية

جيبٌ لا يلتقط أنفاسه!

 

إننا نطالب المشرع بتغليظ العقوبة القانونية على هؤلاء السفلة مرتكبي تلك الحوادث الإجرامية، ولا تأخذه بهم شفقة ولا رحمة، قبل أن نستيقظ يومًا على فاجعة تصادم قطارين أو انحراف قطار عن مساره إذا ما  تعرض سائق القطار لطوبة طائشة، فلابد أن يضرب القانون بيد من حديد على المستهترين العابثين بأرواح الناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تخريب الممتلكات العامة تربية النشء عقوبة قذف القطارات بالحجارة قذف القطارات بالحجارة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي اسلام حامد

مواد متعلقة

نور وأمل رغم العوائق

الأكثر قراءة

أول تحرك من الأهلي ضد حكم الهلال السوداني

أخبار مصر: نمر يلتهم ذراع مدربه في عرض بطنطا، حقيقة وفاة أحمد شفيق، إصابات بسبب فاتورة مطعم بالجيزة، قناة الأهلي تهاجم كولر

تفاصيل جديدة فى واقعة سيرك بطنطا

الجيش الملكي يشكو بيراميدز للكاف

ارتفاع أسعار الذهب عالميا قبل إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية

أخر مستجدات تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية

لحظة إنقاذ الشاب العالق أعلى جبل فى سوهاج (فيديو)

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالنجاح والتفوق في الحياة

منوعات

المزيد

15 صورة ترصد احتفال المصريين بحديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

ظهور بيت أبيض جديد في الولايات المتحدة (صور)

إقبال كثيف على الحديقة الدولية في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

إقبال ضعيف على حديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في ثالث أيام العيد تواصل الصعود

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار بالبنوك المصرية في ثالث أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

تاريخ لقاءات ديربي الميرسيسايد.. أرقام مواجهات ليفربول وإيفرتون (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إخباره عن أول أهله لحوقا به

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالنجاح والتفوق في الحياة

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة بيسان

المزيد
الجريدة الرسمية