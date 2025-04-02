الطوبة القاتلة!

لا أفهم ما هي النشوة التي يشعر بها بعض المخربين الذين يعيثون في الأرض فسادًا بإتلاف الممتلكات العامة، بل وتحطيم مستقبل وإنهاء حياة أشخاص، كان كل ذنبهم أنهم استقلوا قطارًا.

ثلة من الأوغاد السفلة، يضعون أرواح الأبرياء في مهب الريح، بل وطال الأذى أن يضع هؤلاء القتلة المسؤولين عن تسيير حركة السكك الحديدية بين شقي الرحى، حال اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لمنع إصابة الركاب.

حادثة جديدة تضاف إلى سجل نقص تربية الأسرة للنشء، وترك هذه المهمة المستحيلة للشارع ليكون مفرخة للعنف وإحداث العاهات المستديمة، بل وأحيانًا كثيرة بات القتل هو النهاية العريضة لهذا العبث.

طفلة من ذوي الهمم تعرضت لإصابات بالغة، وصلت إلى فقدان عينها اليمنى تمامًا، وإصابتها بكسر في الجمجمة، ونزيف حاد في المخ، وذلك حال استقلالها القطار بصحبة والدها أثناء عودتهما من العلاج بمستشفى شبين الكوم..

إذ قام مجهولون بإلقاء حجارة على القطار كنوع من المزاح أثناء استقلالهما القطار، كما أصيب والد الطفلة بجروح خطيرة في الرأس والأنف، فيما ترقد الطفلة البريئة بين الحياة والموت.

وفي هذا النوع من الحوادث الإجرامية، قد لا تجدي التوعية نفعًا مع انعدام التربية من الاساس، ولكن من الممكن اتخاذ بعض الحلول الوقائية لمنع إصابة الركاب، منها وضع سياج شائك على شبابيك القطارات، وهو حل قد يحتمل خطورة إذا ما قدر الله ووقع أمر جلل يستدعي فرار الركاب من النوافذ.

أو تصميم نوافذ قطارات بزجاج غير قابل للكسر أو زجاج مزدوج مقاوم للصدمات، أو تركيب كاميرات مراقبة على جوانب القطارات لا تستطيع يد العبث الوصول إليها لرصد هؤلاء السفلة وأماكن ظهورهم، مع تغليظ العقوبة القانونية على مرتكبي تلك الممارسات الضالة، لتكون مغلظة جراء تخريب الممتلكات العامة، بل والضرب الذي قد يؤدي إلى الموت.

ويمكن تحميل أولياء أمور هؤلاء المسؤولية، بحيث يتحملون جزءًا من العقوبة القانونية عبر دفع الغرامات والتعويضات الرادعة، وقد يقول قائل: وما ذنب الآباء فيما اقترفته يد الأبناء؟ ونقول إن الأب والأم والأسرة يتحملون كامل المسؤولية عن تربية النشء على احترام حقوق الآخرين وصيانة أرواحهم، وعلى احترام الممتلكات العامة التي يعد الاعتداء عليها وتخريبها نوعًا من ممارسات الإرهاب.

إننا نطالب المشرع بتغليظ العقوبة القانونية على هؤلاء السفلة مرتكبي تلك الحوادث الإجرامية، ولا تأخذه بهم شفقة ولا رحمة، قبل أن نستيقظ يومًا على فاجعة تصادم قطارين أو انحراف قطار عن مساره إذا ما تعرض سائق القطار لطوبة طائشة، فلابد أن يضرب القانون بيد من حديد على المستهترين العابثين بأرواح الناس.

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