الجمعة 28 فبراير 2025
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جيبٌ لا يلتقط أنفاسه!

رغم حلول أيام الخير والنفحات في شهر رمضان المبارك، وما يليه من عيد الفطر السعيد، يتخللهما مناسبة عيد الأم، فإن أرباب الأسر، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، لا يلتقطون أنفاسهم، إذ يبدأ موسم المصاريف الأعظم، موسم طحن الجيوب بلا هوادة أو رحمة.

يبدأ رمضان - وقبله بأيام من منتصف شعبان - بتجهيز وتخزين وتفريز الأطعمة واللحوم، فتبدأ عمليات شراء مكثفة لا تتوقف، تلتهم الأخضر واليابس في المتاجر الكبرى، استجابةً لإغراءات العروض الرمضانية، فيتحول الشهر الفضيل إلى ماراثون لالتهام الطعام، نشترك جميعًا في خوضه، فتخوى الجيوب، وتنتفخ الكروش، وتفتر العزيمة على العبادة، ويثقل الجسد.

وحين نهم بالاستعداد للخروج من رمضان بغنائم روحية، نجد أنه يقابلها خسائر جسدية لدى الغالبية العظمى، ثم فجأة تلفح جيوبنا مناسبة لا يمكن إدارة الظهر لها، وهي عيد الأم، الذي يعد أيضًا بئرًا عميقًا تبتلع كميات كبيرة من الجنيهات، لكنها تذهب - لحسن الحظ - إلى مكانها الصحيح، من باب العرفان بالجميل لأغلى الناس. ورغم ذلك، تظل جزءًا لا يتجزأ من مصفوفة نزيف الجيب!

ومع مغادرة عيد الأم إلى حال سبيله، تدور رحى مطاحن الدقيق والسكر في المنازل، لتبدأ عملية سطو جديدة على ذلك الجيب المسكين، من خلال الأيقونة الشهيرة كحك العيد. وبين من يفضلون الجاهز أو المخبوز منزليًا، يظل جيب رب الأسرة هو الضحية في كلتا الحالتين، يتلقى صدمات واحدة تلو الأخرى بلا هوادة.

ومع صلاة العيد والتفاؤل بجني ثمار معركة الكحك المجيدة، تبدأ عمليات الابتزاز الأسري وغير الأسري أيضًا، من تلميحات وإيماءات، بل وأحيانًا طلبات صريحة مقدمة إلى رب الأسرة، بإبراز ما في الجيب، كي يأتيه إن شاء الله ما في الغيب!

مثلث برمودا المرعب! يدخل فيه رب الأسرة، ليُبتلع بالكامل، ثم يظهر بعد فترة ملقى على شاطئ الإفلاس، نفقاتٌ تلو النفقات، ولا يجد المسكين، الملتزم بمسؤولياته، مفرًّا من الانصياع لها صاغرًا، مضطرًّا.

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دعوة صادقة ورجاء للرفق برب الأسرة، والرحمة في كيل اللكمات إليه، وذلك ممكن من خلال تقليص الطلبات لتكون في حدود ما يكفي لإسعاد أفراد الأسرة بلا إسراف أو تبذير، ودون مبالغة في تعبئة المشتريات، ثم نسيانها حتى تفسد، أو المبالغة الشديدة في طلب أرقام خرافية للعيدية أو الهدايا، وليكن شعار تلك الأيام الجميلة: رفقا ورحمة بذلك الكائن المسكين.. رب الأسرة.

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