مصدر أمني: ضبط 574 شركة ومكتب سياحة بدون ترخيص للنصب على المواطنين

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية، في الإيقاع بالقائمين على أكثر من 574 شركة ومكتب سياحة بدون ترخيص؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط 574 شركة ومكتب سياحة بدون ترخيص للنصب على المواطنين

وقال المصدر الأمني، إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وجه القطاعات الأمنية المعنية بملاحقة وضبط شركات ومكاتب السياحة غير المرخصة، والتي تزعم تنظيم رحلات عمرة وحج، وبرامج سياحية متنوعة، وتدعي بأن الشركات المنفذة، هي شركات سياحية مرخصة- على خلاف الحقيقة- وذلك لحماية المواطنين، وتنفيذا لاستراتيجية العمل بالوزارة في توجيه ضربات استباقية ومنع الجريمة قبل وقوعها.

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