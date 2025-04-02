كولر يدفع بحسين الشحات بمباراة العودة أمام الهلال بدوري أبطال أفريقيا

استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على الدفع بحسين الشحات لاعب الفريق، أساسيا بمباراة الإياب أمام الهلال السوداني بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ حسين الشحات اللقاء أمس أمام الهلال على دكة البدلاء، لذلك يفكر كولر جديا في الدفع به أساسيا في مباراة الإياب.

وحقق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب والتي تقام يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة، يكفي النادي الأهلي التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة فقط، لحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيلاقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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