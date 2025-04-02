الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

تقرير المعمل الكيماوي يدين شخصا حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

تسلمت نيابة النزهة تقرير المعمل الكيماوي حول كمية من أقراص عقار الترامادول المخدر ضبطت بحوزة شخص بمطار القاهرة الدولي. 
وكشف التقرير أن المضبوطات عبارة عن 200 قرص وجميعا لعقار الترامادول المدرج بالجدول الاول من قانون مكافحة المخدرات

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية، وبحوزته 200 كبسولة لعقار الترامادول المخدر داخل حقائبه؛ وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصوله للبلاد.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة

واعترف المتهم بحيازته الاقراص المخدرة مدعيا انها للعلاج وانها لا تخصه، مشيرا الي ان صديق له في الخارج طلبها منه لمروره بازمة صحية تستلزم تعاطي عقار الترامادول


وامرت النيابة بارسال الاقراص التي تم ضبطها بحوزة المتهم الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.

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نيابة النزهة مطار القاهرة ميناء القاهرة الجوي عقار الترامادول

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