الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

تجديد حبس راكب حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت نيابة النزهة بتجديد حبس راكب حاول تهريب كمية من اقراص عقار الترامادول المخدر بمطار القاهرة الدولي 15 يوما علي ذممة التحقيق.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية، وبحوزته 200 كبسولة لعقار الترامادول المخدر داخل حقائبه؛ وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصوله للبلاد.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة

واعترف المتهم بحيازته الاقراص المخدرة مدعيا انها للعلاج وانها لا تخصه، مشيرا الي ان صديق له في الخارج طلبها منه لمروره بازمة صحية تستلزم تعاطي عقار الترامادول 

وامرت النيابة بارسال الاقراص التي تم ضبطها بحوزة المتهم الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.

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نيابة النزهة عقار الترامادول المخدر مطار القاهرة الدولي ميناء القاهرة الجوي وزارة الداخلية

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