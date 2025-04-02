فليك يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة أتلتيكو مدريد المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "لويس كومبانيس" مقل برشلونة انتهت بالتعادل 4-4.

عودة فاتي إلى قائمة برشلونة وغيابات البرسا أمام أتلتيكو مدريد

ودخل أنسو فاتي قائمة المباراة بعد أن غاب عن العديد من المباريات هذا الموسم لأسباب فنية.

وفي المقابل، يغيب أندري تير شتيجن ومارك بيرنال وأندرياس كريستينسن وداني أولمو ومارك كاسادو للإصابة.

قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد

وجاءت القائمة الرسمية لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي:

كوبارسي - بالدي - أراوخو - إينيجو مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - إيناكي بينيا - بابلو توري - فيرمين لوبيز - باو فيكتور - لامين يامال - فرينكي دي يونج - جول كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - كوشين - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

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