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حوادث

نص أمر إحالة عاطل متهم بهتك عرض فتاة وحيازة سلاح بعين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة القسم إلى محكمة الجنايات. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، تربص للمجني عليها أعلى سلم العقار وما أن رآها حتى ارتكب جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة قد اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان قام بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض مطواة لبث الرعب في نفسها وتعدى عليها بالضرب ثم لامس مواطن عفتها.

كما وجهت له النيابة تهمة حيازة سلاح أبيض مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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نيابة عين شمس محكمة الجنايات قسم شرطة عين شمس

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