الداخلية توزع الكحك وتنظم احتفالات عيد الفطر لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (فيديو وصور)

أقامت وزارة الداخلية، فعاليات الاحتفال بعيد الفطر داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك بحضور عدد من شيوخ الأزهر ورجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصري.

كما شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

الداخلية..توزيع الكحك وإقامة احتفال عيد الفطر لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

كما شهدت أجواء الاحتفال بالعيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع (كحك العيد) من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء.

كما عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2025م.

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 2777 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



وأعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير في سلوكيات أبنائهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.



ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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