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أخبار مصر

أول مدينة تصلي صلاة عيد الفطر المبارك 2025

صلاة عيد الفطر المبارك،
صلاة عيد الفطر المبارك، فيتو

أعلن معهد الفلك، عن أول مدينة في مصر تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الاثنين، 13 مارس 2025 الموافق الأول من شوال 1446 هجرية.

وأشار المعهد أن مدينة حلايب تكون أول مدينة تصلي صلاة عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن يؤدي أهالي المدينة صلاة العيد فى تمام 5:52 صباحًا.

 

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك والموافق اليوم الإثنين وتكون صلاة العيد وفقًا للتوقيت المحلي في القاهرة 6:11 صباحًا.

 

وفيما يلي مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:11

الجيزة: 6:11

الإسكندرية: 6:15

بورسعيد:6:06

السويس: 6:05

العريش:6:00

الطور:6:02

سانت كاترين:6:00

طابا: 5:56

شرم الشيخ: 5:59

دمنهور: 6:13

طنطا:6:11

المنصورة:6:10

الزقازيق:6:09

بنها:6:11

شبين الكوم: 6:11

كفر الشيخ:6:11

الفيوم: 6:12

بنى سويف: 6:12

المنيا: 6:13

أسيوط:6:12

سوهاج:6:10

قنا:6:06

أسوان:6:06

أبو سمبل: 6:12

مرسى مطروح:6:26

الغردقة: 6:02

الخارجة: 6:16

الإسماعيلية:6:06

دمياط: 6:08

السلوم:6:34

نوبيع: 5:57

حلايب: 5:52

شلاتين: 5:56

 

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم ويوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك لتعذر رؤية الهلال


رؤية هلال شوال 2025

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية

واشارت الدار إلى أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

 

الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الواحد والثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

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