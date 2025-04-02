الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

النيابة تكشف نتيجة تقرير معمل السموم لدماء سيدة متهمة بدهس شاب في النزهة

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

تسلمت نيابة النزهة تقرير معمل السموم لعينة من دماء سيدة متهمة بدهس شاب بسيارتها والتسبب في وفاته بالنزهة

وتبين سلبية العينة الماخوذة من المتهمة وخلوها من ثمة مواد مخدرة أو مسكرة.

وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول؛ وتوفي متأثرًا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واضطراب بدرجة الوعي، إثر اصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بدائرة القسم، ولاذ قائدها بالفرار.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدتها المقيمة بمحافظة الجيزة.


وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وعللت هروبها بالخوف من اعتداء الأهالى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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