الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

تجديد حبس سيدة متهمة بقتل شاب دهسًا في النزهة

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت  نيابة النزهة بتجديد حبس سيدة متهمة بدهس شاب بسيارتها والتسبب في وفاته بالنزهة، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ؛ وتوفي متأثرًا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واضطراب بدرجة الوعي، إثر اصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بدائرة القسم، ولاذ قائدها بالفرار.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدتها المقيمة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وعللت هروبها بالخوف من اعتداء الأهالى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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نيابة النزهة قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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