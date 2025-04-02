الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

مالك مركز تجميل اتهمته بلوجر بسرقتها: بلاغ كيدي لتشويه سمعة المكان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال ملك مركز تجميل وعامل اتهمتهما بلوجر بسرقة مبلغ مالي من حقيبتها بدائرة القسم.

وقال مالك المركز والعامل إن البلاغ كيدي بسبب خلاف نشب بين الأول والمبلغة لطلبها مبلغا ماليا 50 ألف جنيه في الإعلان الذي صورته للمركز. 

وأضاف مالك المركز أن البلوجر صممت على تقاضي هذا المبلغ الذي رآه كبير ولا تستحقه، فعقدت العزم على الانتقام وادعت على المكان بأنه سرق منها مبلغا ماليا 40 ألف جنيه لتشويه سمعة المركز 

 

وقالت البلوجر إنها تلقت عرضا من مركز تجميل يتضمن حصولها على خدمة تركيب شعر مقابل تصوير إعلان للمركز.

 

وأضافت البلوجر أنها عقب الانتهاء من تصوير الإعلان اكتشفت سرقة مبلغ 40 ألف جنيه من حقيبتها.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بتلقيها بلاغ من بلوجر شهيرة أفادت بتعرضها لسرقة مبلغ مالي من حقيبتها داخل مركز تجميل بشارع عباس العقاد.

وقالت البلوجر في بلاغها، إنها تعرضت لسرقة مبلغ مالي من حقيبتها أثناء تواجدها في مركز تجميل بشارع عباس العقاد.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة شارع عباس العقاد النيابة العامة

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