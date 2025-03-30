الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

ننشر أقوال بلوجر تعرضت للسرقة داخل مركز تجميل بمدينة نصر

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال بلوجر في بلاغها حول تعرضها للسرقة داخل مركز تجميل وسرقة مبلغ مالي منها بدائرة القسم. 


وقالت البلوجر إنها تلقت عرضا من مركز تجميل يتضمن حصولها على خدمة تركيب شعر مقابل تصوير إعلان للمركز.


وأضافت البلوجر أنها عقب الانتهاء من تصوير الإعلان اكتشفت سرقة مبلغ 40 ألف جنيه من حقيبتها.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بتلقيها بلاغ من بلوجر شهيرة أفادت بتعرضها لسرقة مبلغ مالي من حقيبتها داخل مركز تجميل بشارع عباس العقاد.

وقالت البلوجر في بلاغها، إنها تعرضت لسرقة مبلغ مالي من حقيبتها أثناء تواجدها في مركز تجميل بشارع عباس العقاد.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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