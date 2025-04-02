الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح
محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء بالجولة الـ 30.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا
ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا
كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا
كول بالمر تشيلسي 14 هدفا
أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا
يوان ويسا برينتفورد 13 هدفا
جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفا
جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

وتستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2  

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 3  

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

بورنموث ضد إبسويتش تاون  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

برايتون ضد أستون فيلا  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5  

ليفربول ضد إيفرتون  – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 70 نقطة
2- آرسنال 61 نقطة
3- نوتينغهام فورست 57 نقطة
4- تشيلسي 49 نقطة
5- مانشستر سيتي 48 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة
7- برايتون 47 نقطة
8- فولهام 45 نقطة
9- أستون فيلا 45 نقطة
10- بورنموث 44 نقطة
11- برينتفورد 41 نقطة
12- كريستال بالاس 39 نقطة
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة
15- إيفرتون 34 نقطة
16- وست هام يونايتد 34 نقطة
17- وولفرهامبتون 29 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامبتون 9 نقاط

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي ليفربول هالاند ألكسندر إيزاك

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