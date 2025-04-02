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رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة مانشستر
موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء نظيره ليستر سيتي، على أرضية ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي 


تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.


وفاز مانشستر سيتي على ليستر سيتي، في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "كينج باور" بهدفين دون رد.

 

ويمتلك نادي مانشستر سيتي حاليًا 48 نقطة في المركز الخامس، في حين أن ليستر سيتي لديه 17 نقطة في المركز التاسع عشر.

ويفتقد مانشستر سيتي خدمات النجم إيرلينج هالاند بعدما عانى من إصابة على مستوى الكاحل، في مباراة الأحد ضد بورنموث في كأس الاتحاد.

 

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر أبريل 2025


مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - الدوري الإنجليزي - يوم الأربعاء 2 أبريل  - 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي -  يوم الأحد 6 أبريل - 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - الدوري الإنجليزي - يوم السبت 12 أبريل - 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.


إيفرتون ضد مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي - يوم السبت 19 أبريل  - 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.

نوتينجهام فورست ومانشستر سيتي - نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي - يوم السبت 26 أبريل.

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