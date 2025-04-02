الخارجية الصينية: عقاب تايوان لن يتوقف حتى ينتهي الحديث عن الاستقلال

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن أي تعاون عسكري بين الولايات المتحدة والفلبين لا يجب أن يضر بأطراف أخرى.

عقاب تايوان لن يتوقف

وتابعت الخارجية الصينية، وفقًا قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن عقاب تايوان لن يتوقف حتى ينتهي الحديث عن الاستقلال.

الجهود الرامية لضمان استقلال تايوان

جدير بالذكر أن الصين حذرت ، اليوم الثلاثاء، من أن الجهود الرامية لضمان استقلال تايوان قد تؤدي إلى اندلاع حرب، وذلك بُعيد إطلاقها حول الجزيرة مناورات عسكرية كبرى.

الهيئة المشرفة على سياسات الحزب الشيوعي الصيني

وقال تشو فنغليان المتحدّث باسم مكتب شؤون تايوان، الهيئة المولجة الإشراف على سياسات الحزب الشيوعي الصيني تجاه تايوان، إنّ استقلال تايوان يعني الحرب، والدفع باتجاه استقلال تايوان يعني دفع سكان تايوان إلى وضع خطير لنزاع مسلَّح.

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