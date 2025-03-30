الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات

أطلقت الصين، اليوم الأحد، قمرًا صناعيًّا جديدًا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات، وقد وصل بنجاح إلى المدار المخطط له.

وتمت عملية الإطلاق من موقع “ونتشانج” لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي البلاد.

تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ من طراز "لونج مارش- 7 إيه" في الساعة 12:05 صباحًا (بتوقيت بكين).

وسيجري استخدامه بشكل أساسي للتحقق من صحة تكنولوجيا الاتصالات المتعددة النطاقات والعالية السرعة.

وكان هذا الإطلاق هو المهمة رقم 566 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

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