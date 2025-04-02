الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي، تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2  

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 3  

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

بورنموث ضد إبسويتش تاون  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

برايتون ضد أستون فيلا  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5  

ليفربول ضد إيفرتون  – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي

1- ليفربول 70 نقطة
2- آرسنال 61 نقطة
3- نوتينغهام فورست 57 نقطة
4- تشيلسي 49 نقطة
5- مانشستر سيتي 48 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة
7- برايتون 47 نقطة
8- فولهام 45 نقطة
9- أستون فيلا 45 نقطة
10- بورنموث 44 نقطة
11- برينتفورد 41 نقطة
12- كريستال بالاس 39 نقطة
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة
15- إيفرتون 34 نقطة
16- وست هام يونايتد 34 نقطة
17- وولفرهامبتون 29 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامبتون 9 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي جدول ترتيب الدوري الانجليزي أرسنال نوتينغهام فورست تشيلسي مانشستر سيتي ليفربول ضد إيفرتون

مواد متعلقة

أرقام محمد صلاح في ديربي الميرسيسايد قبل لقاء ليفربول وإيفرتون (إنفوجراف)

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات ضرب نار بالدوري الإنجليزي والكونفيدرالية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نمر يلتهم ذراع مدربه في عرض بطنطا، حقيقة وفاة أحمد شفيق، إصابات بسبب فاتورة مطعم بالجيزة، قناة الأهلي تهاجم كولر

لحظة إنقاذ الشاب العالق أعلى جبل فى سوهاج (فيديو)

أسعار الذهب في ثالث أيام العيد تواصل الصعود

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالنجاح والتفوق في الحياة

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ديربي الغضب، موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

سعر السمك والجمبري اليوم الأربعاء ثالث أيام العيد

منوعات

المزيد

إقبال ضعيف على حديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها

برسالة مغرية، محمد صلاح يصدم "مؤثرة" حاولت التقرب منه (فيديو)

بدون توقف أو الذهاب إلى الحمام، سيناتور ديمقراطي يلقي خطابا ضد ترامب لأكثر من 24 ساعة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في ثالث أيام العيد تواصل الصعود

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار بالبنوك المصرية في ثالث أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

تاريخ لقاءات ديربي الميرسيسايد.. أرقام مواجهات ليفربول وإيفرتون (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إخباره عن أول أهله لحوقا به

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالنجاح والتفوق في الحياة

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة بيسان

المزيد
الجريدة الرسمية