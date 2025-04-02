ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي
ترتيب الدوري الإنجليزي، تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
ساوثهامتون ضد كريستال بالاس – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 8
بورنموث ضد إبسويتش تاون – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1
برايتون ضد أستون فيلا – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
ليفربول ضد إيفرتون – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي
1- ليفربول 70 نقطة
2- آرسنال 61 نقطة
3- نوتينغهام فورست 57 نقطة
4- تشيلسي 49 نقطة
5- مانشستر سيتي 48 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة
7- برايتون 47 نقطة
8- فولهام 45 نقطة
9- أستون فيلا 45 نقطة
10- بورنموث 44 نقطة
11- برينتفورد 41 نقطة
12- كريستال بالاس 39 نقطة
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة
15- إيفرتون 34 نقطة
16- وست هام يونايتد 34 نقطة
17- وولفرهامبتون 29 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامبتون 9 نقاط
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
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