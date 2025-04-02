ترتيب الدوري الإنجليزي، تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

بورنموث ضد إبسويتش تاون – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

برايتون ضد أستون فيلا – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

ليفربول ضد إيفرتون – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي

1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 61 نقطة

3- نوتينغهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 49 نقطة

5- مانشستر سيتي 48 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 47 نقطة

8- فولهام 45 نقطة

9- أستون فيلا 45 نقطة

10- بورنموث 44 نقطة

11- برينتفورد 41 نقطة

12- كريستال بالاس 39 نقطة

13- مانشستر يونايتد 37 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

15- إيفرتون 34 نقطة

16- وست هام يونايتد 34 نقطة

17- وولفرهامبتون 29 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامبتون 9 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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