موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ديربي الميرسيسايد، يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وإيفرتون، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، ويتواجد إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.

ويسعى الريدز إلى الفوز وتوسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال إلى 12 نقطة مجددًا، وذلك بعد أن فاز الجانرز أمس على فولهام بهدفين مقابل هدف.

تاريخ لقاءات ديربي الميرسيسايد



وانتهى آخر لقاء بين ليفربول وإيفرتون 2-2 في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول لمسابقة الدوري الانجليزي 2-2.

وبدأت لقاءات ليفربول ضد إيفرتون في 13 أكتوبر 1894، لتتوالى بعد ذلك مواجهاتهما، حيث تحمل المباراة المقبلة الرقم 246 في مختلف المسابقات.



ويمتلك ليفربول، الأفضلية في المباريات السابقة، عقب تحقيقه 99 انتصارا على منافسه، الذي فاز في 68 لقاءً، بينما فرض التعادل نفسه على 78 مواجهة، وأحرز لاعبو ليفربول 345 هدفا، مقابل 271 هدفا لإيفرتون.

كما تعتبر هذه هي المباراة رقم 66 بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد، حيث شهدت المواجهات السابقة بالبطولة أيضا تفوق ليفربول، الذي حقق 28 فوزا، مقابل 11 انتصارا لإيفرتون، بينما خيم التعادل على 26 لقاءً، وأحرز لاعبو ليفربول 91 هدفا مقابل 57 هدفا لإيفرتون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.