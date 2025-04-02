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حوادث

النيابة تستدعي طفلين تسببا في حريق كشك بسبب الألعاب النارية بالتجمع

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت النيابة العامة باستدعاء طفلين متهمين بإلقاء ألعاب نارية وصواريخ، على كشك بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، أثناء لهوهما احتفالا بعيد الفطر المبارك لسماع أقوالهما، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

وبفحص رجال البحث الجنائي موقع الحادث تبين قيام  طفلين بإلقاء ألعاب نارية وصواريخ على الكشك أثناء لهوهما احتفالًا بعيد الفطر المبارك ولذا بالفرار، مما تسبب في نشوب الحريق، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، والسيطرة على الحريق.


حريق كشك في التجمع 

تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل كشك بمنطقة التجمع على الفور تم الدفع بسيارات أكفاء مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين، وانتقلت قوات الدفاع المدني، وتمت السيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة قسم شرطة التجمع الأول لعاب نارية وصواريخ عيد الفطر المبارك

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