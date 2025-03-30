الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيمبا بالكونفدرالية (صور)

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية خلال معسكره الحالي بالقاهرة استعدادا لمباراته أمام سيمبا التنزاني بالبطولة الكونفدرالية.

ودخل الفريق معسكرًا مفتوحًا بالقاهرة استعدادًا لمباراة سيمبا قبل السفر إلى السويس الثلاثاء المقبل للدخول في معسكر مغلق.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني 

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل على استاد السويس الجديد في ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 

وكان آخر ظهور لفريق المصري أمام نظيره فريق البنك الأهلي على إستاد الجيش ببرج العرب مباراته بالجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد المصري للنقطة الثانية من مباراتين فقط جمعتاه بفريقي زد والبنك الأهلي وانتهيتا بنتيجة واحدة وهي التعادل الإيجابي بهدف لهدف.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

 

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.


ويقود الطاقم  حكم الساحة المالي  "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه  " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول، والبوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البوركينابي  "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية "كارين فومو".


الجدير بالذكر أن "بوبو تراوري" كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي المصري سيمبا التنزاني الكونفدرالية مباراة المصري وسيمبا المصري البورسعيدي

مواد متعلقة

مران وحيد للجيش الملكي بالقاهرة استعدادًا لبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

فيورنتينا يخطف فوزا غاليا من أتالانتا في الدوري الإيطالي

الجيش الملكي يتدرب بالملعب الرئيسي بالدفاع الجوي وبيراميدز بالفرعي

تعرف على موعد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

سيمبا التنزاني يدخل معسكرًا مغلقا بالإسماعيلية استعدادا للمصري

محاضرة فنية وتدريبات قوية للمنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

أبرزها بورنموث ضد مانشستر سيتي، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

استمرار أزمة القمة 130.. الأهلي يرفض الاستسلام والأولمبية تحسم موقفها.. الأحمر يلجأ لرابطة الأندية.. وسيناريوهات التصعيد تظهر في المشهد

الأمن يفحص فيديو التعدى على شاب أفريقي الجنسية بأحد شوارع القاهرة

المجددون.. الإمام أحمد الرفاعي أسلم ابن هولاكو على أيدي تلاميذه

شاهد هدف عمر مرموش في شباك بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي

منوعات

المزيد

إلغاء رحلات وتخفيف أنشطة رسمية..السرطان يوقف خطط الملك تشارلز

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. الإمام أحمد الرفاعي أسلم ابن هولاكو على أيدي تلاميذه

هل العيدية فرض على الزوج لزوجته؟ عضو بمركز الأزهر تجيب

ما نص تكبيرات العيد وهل هناك صيغة أصح من أخرى؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية