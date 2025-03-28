ترامب يطعن على قرار قضائي بشأن ترحيل المهاجرين

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا، اليوم الجمعة، رفع الحظر الذي فرضه قاضٍ فدرالي على ترحيل المهاجرين بموجب قانون الطوارئ حول الأعداء الأجانب الذي كان يستخدم حتى الآن في أوقات الحرب.

رفع الحظر حول ترحيل المهاجرين بموجب قانون الطوارئ

ويأتي هذا الطعن بعد نكسة قانونية جديدة في الاستئناف لحكومة ترامب، التي استندت إلى قانون 1798 لترحيل مهاجرين متهمين بالانتماء إلى عصابة فنزويلية.

وكان القاضي الفدرالي جيمس بوسبرج علق في 15 مارس لمدة أسبوعين أي طرد يستند حصريا إلى هذا النص، فيما كان نحو 200 شخص زعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا" على وشك ترحيلهم بالطائرة إلى السلفادور وأيدت محكمة الاستئناف الفدرالية قرار القاضي الأربعاء.

وقالت إدارة ترامب أمام المحكمة العليا "إن هذه القضية تثير تساؤلات جوهرية حول من يقرر طريقة تنفيذ عمليات حساسة مرتبطة بالأمن القومي، الرئيس أم السلطة القضائية".

وأضافت أن "الدستور يعطي الجواب الشافي: الرئيس. ولا يمكن للجمهورية أن تتحمل خيارا آخر"، مطالبة المحكمة "على الأقل" بعرقلة قرار قاضي الدرجة الأولى في أثناء النظر في جوهر القضية.

وأعطى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الطرف الآخر مهلة حتى الأول من أبريل للرد.

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