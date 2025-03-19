البيت الأبيض: من حق الرئيس استخدام قانون "الأعداء الأجانب" لترحيل المهاجرين

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، أنه من حق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام قانون الأعداء الأجانب لترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وفي وقت سابق أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد الماضي، أنه تم ترحيل مئات الأفراد من البلاد بعد أن قام الرئيس ترامب بتفعيل قانون "الأعداء الأجانب".

ويتضمن القانون منح سلطات واسعة النطاق ويعود لزمن الحرب ولم يُستخدم إلا ثلاث مرات قبل ذلك، لتسريع ترحيل المهاجرين المرتبطين بعصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أوقف قاضٍ فيدرالي بشكل مؤقت قدرة إدارة ترامب لتطبيق قانون "الأعداء الأجانب"، وأمر أي طائرات في الجو تحمل هؤلاء المهاجرين بالعودة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح القاضي أن الأمر التقييدي المؤقت سيظل ساري المفعول لمدة 14 يوما "أو حتى صدور أمر قضائي آخر".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن "مئات المجرمين العنيفين طُردوا من بلادنا" بعد أن اتخذ الرئيس إجراءً، السبت الماضي.

ووجه روبيو الشكر لرئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، لتطوعه بسجن المجرمين المزعومين المرحلين من الولايات المتحدة، وقال إن بوكيلي طلب إعادة اثنين من قادة عصابة إم إس-13، بالإضافة إلى 21 سلفادوريًا آخرين محتجزين في الولايات المتحدة "لمواجهة العدالة في وطنهم".

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