الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مات ويتكر سفيرًا لدى "الناتو"

مات ويتكر سفيرًا
مات ويتكر سفيرًا للولايات المتحدة لدى حلف "الناتو"

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مات ويتكر سفيرًا للولايات المتحدة لدى حلف "الناتو" في خطوة تعد حاسمة بوقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التزام واشنطن بتحالفاتها الدولية.

ويتمتع ويتكر، الذي شغل منصبًا في وزارة العدل خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، بخلفية في إنفاذ القانون أكثر من كونه خبيرًا في السياسة الخارجية أو الأمن القومي، وتمت المصادقة على تعيينه بأغلبية 52 صوتا مقابل 45.

وخلال جلسة الاستماع لتأكيد ترشيحه، أكد ويتكر لأعضاء مجلس الشيوخ أن التزام إدارة ترامب بحلف "الناتو" "راسخ لا يتزعزع".

وأثيرت تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بالحلف، خاصة بسبب انتقادات ترامب الحادة لحلفائه الأوروبيين وسعيه لتعزيز علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما ضغط ترامب على الدول الأعضاء في "الناتو" لزيادة إنفاقها الدفاعي بدلا من الاعتماد على الدعم الأمريكي.

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