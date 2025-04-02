تليف كبد وقلب متضخم، أطباء تشريح جثة مارادونا يكشفون مفاجأة عن وفاته

وفاة مارادونا، كشفت محكمة في الأرجنتين، أمس الثلاثاء، مفاجأة في إفادات خبراء طب شرعي مشاركين في تشريح جثة أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا، حيث أكدوا أن قلبه كان أكبر من الحجم الطبيعي، وأنه كان يعاني من تليف الكبد، كما لم يتم العثور على أي آثار للكحول أو المخدرات في جسده وقت وفاته.

وقال خبير الطب الشرعي أليخاندرو إزيكييل فيجا أمام المحكمة إن قلب مارادونا كان "متضخمًا" وبلغ وزنه 503 جرامات، في حين أن الوزن الطبيعي يتراوح بين 250 و300 جرام.

وأوضح فيجا أن فحص القلب كشف عن معاناة مارادونا من "نقص مزمن في تدفق الدم والأكسجين" نتيجة الإقفار القلبي المزمن.

وأكد تقرير التشريح أن الوفاة كانت ناجمة عن نوبة رئوية حادة ناتجة عن فشل القلب الاحتقاني.

وقاد مارادونا، الأرجنتين إلى لقب كأس العالم عام 1986، كان توفي في 25 نوفمبر 2020 عن عمر ناهز 60 عامًا، داخل منزله في ضواحي بوينس آيرس، بعد أيام فقط من خضوعه لجراحة لإزالة تجمع دموي بين جمجمته والمخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.