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رياضة

تليف كبد وقلب متضخم، أطباء تشريح جثة مارادونا يكشفون مفاجأة عن وفاته

مارادونا
مارادونا

وفاة مارادونا، كشفت محكمة في الأرجنتين، أمس الثلاثاء، مفاجأة في إفادات خبراء طب شرعي مشاركين في تشريح جثة أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا، حيث أكدوا أن قلبه كان أكبر من الحجم الطبيعي، وأنه كان يعاني من تليف الكبد، كما لم يتم العثور على أي آثار للكحول أو المخدرات في جسده وقت وفاته.

وقال خبير الطب الشرعي أليخاندرو إزيكييل فيجا أمام المحكمة إن قلب مارادونا كان "متضخمًا" وبلغ وزنه 503 جرامات، في حين أن الوزن الطبيعي يتراوح بين 250 و300 جرام.

وأوضح فيجا أن فحص القلب كشف عن معاناة مارادونا من "نقص مزمن في تدفق الدم والأكسجين" نتيجة الإقفار القلبي المزمن.

وأكد تقرير التشريح أن الوفاة كانت ناجمة عن نوبة رئوية حادة ناتجة عن فشل القلب الاحتقاني.

 

وقاد مارادونا، الأرجنتين إلى لقب كأس العالم عام 1986، كان توفي في 25 نوفمبر 2020 عن عمر ناهز 60 عامًا، داخل منزله في ضواحي بوينس آيرس، بعد أيام فقط من خضوعه لجراحة لإزالة تجمع دموي بين جمجمته والمخ.

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