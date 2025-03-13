محاكمة بتهمة القتل العمد.. مفاجآت صادمة في قضية وفاة الأسطورة مارادونا.. وصرخة صديقته تكشف اللغز

شهدت دائما حياة الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أمورا صاخبة، وموته أيضا لا يزال يثير الجدل، مع كشف تفاصيل جديدة يتواصل الفصح عنها، رغم مرور نحو خمسة أعوام على وفاته المفاجئة عن عمر ناهز 60 عامًا.

مفاجأة جديدة في وفاة مارادونا

وآخر المفاجآت في الوفاة الغامضة للنجم الراحل، تقدير النيابة العامة في الأرجنتين، أن مارادونا لو كان قد تلقى الرعاية الطبية المناسبة لكان نجا، لكنه واجه إهمالًا يرقى إلى أن يكون جنائيًّا، بحسب النيابة أيضًا.

ففي ملاعب كرة القدم، كان دييجو مارادونا يُبجل كـ "قديس"، لكن يتم زعم أن لاعب كرة القدم الأسطوري تم التعامل معه في أيامه الأخيرة كحيوان، كما تعلق صحيفة "ذا صن البريطانية".

احتمالية قصد قتل مارادونا

وهذا الأسبوع، تشهد الأرجنتين محاكمة تستمر خمسة أشهر، حيث يُتهم سبعة من الأشخاص المكلفين برعاية اللاعب الاستثنائي الذي قاد بلاده إلى كأس العالم 1986، بالتسبب بوفاته مع احتمال القصد.

وتوفي مارادونا في نوفمبر 2020، بمنزله المستأجر في تيجري بالقرب من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد أسبوعين فقط من خضوعه لجراحة في المخ، وصفت حينها بالناجحة، لكنّ حالته انتكست بعد عدة أيام، وهو ما دفع الادعاء لاعتبار أن الفريق الطبي الذي كُلف برعاية مارادونا كان مُهملًا جنائيًّا.

هذه الاتهامات كانت سببا في تسخين الأجواء خارج المحكمة في سان إيسيدرو، شمال العاصمة الأرجنتينية، الثلاثاء الماضي، إذ صرخت صديقة النجم الراحل في وجه أحد المتهمين، مرددة اتهامات بالقتل القصد، كما رفع أحد المشجعين لافتة كُتب عليها العدالة.

أمور جديدة تظهر في زعم قتل مارادونا بالقصد

وفي تفاصيل أكثر حول واقعة "القتل القصد"، ترددت مزاعم بأن مارادونا كان يسمح له بشرب البيرة صباحا، ويُعطى حبوبا منومة مُذابة في الخمر ليلًا أثناء خضوعه للرعاية الطبية للمتهم، كما تم الكشف عن رسائل واتساب كتب فيها طبيب الأعصاب الخاص به، ليوبولدو لوك، "سينتهي الأمر بالرجل البدين بركلة دلو".

ومن المزاعم أيضا أن مارادونا كان يُغسّل بخرطوم مياه بدلًا من مساعدته على الاستحمام.

وكان مارادونا، النجم الأكثر شعبية في كرة القدم منذ تألقه الخرافي في مونديال 1986 وتسببه في حصد الأرجنتين للقب، أنفق مبالغ طائلة من ثروته، التي قُدّرت سابقًا بـ 75 مليون جنيه إسترليني، على إدمانه الكحول والكوكايين، مما ساهم في حالته الصحية السيئة، حتى إنه عند وفاته كان وزن قلبه 503 غرامات، أي ما يقارب ضعف وزنه الطبيعي.

اتهامات من الادعاء بإهمال رعاية مارادونا طبيا

ورغم ذلك يصر الادعاء أنه لو تلقّى مارادونا الرعاية الطبية المناسبة، لكان قد نجا.

وقال المدعي العام باتريسيو فيراري للمحكمة: "سترون خلال هذه المحاكمة ما معنى الرعاية المنزلية المتهورة، متهورة، ناقصة، لا سابقة لها، دون أي نوع من الرقابة خلال الفترة التي انتهت بوفاة دييجو، في ذلك المنزل المرعب الذي توفي فيه مارادونا، لم يفعل أحد ما كان يجب عليه فعله".

ويزعم رودولفو باكي، محامي الممرضة جيزيلا داهيانا، أنه عندما حذرت الممرضة من وصول نبضات قلب مارادونا إلى 115 نبضة في الدقيقة في الأيام التي سبقت وفاته، لم يُتخذ أي إجراء حيال ذلك.

وعندما عُثر على لاعب كرة القدم السابق فاقدًا للوعي حوالي الساعة 12:30 ظهرا يوم 25 نوفمبر 2020، أمضى الفريق الطبي 45 دقيقة في محاولة إنعاشه.

لكن يعتقد الخبراء أنه توفي بين الساعة الرابعة والسادسة صباحا، مما يشير إلى أنه لم يُفحص المريض لمدة ست ساعات ونصف على الأقل.

كشفت فحوصات الدم والبول بعد الوفاة أن مارادونا كان يتناول مزيجا من الأدوية الموصوفة طبيا، بما في ذلك كويتيابين وفينلافاكسين وليفيتيراسيتام، والتي تُستخدم لعلاج ونوبات الهلع والصرع، من بين حالات أخرى.

صرح فرناندو بورلاندو، محامي ابنتي مارادونا، دالما وجيانينا، خارج المحكمة بأن اللاعب عومل معاملة الحيوانات، بل ووصف ما حدث بأنه "جريمة قتل".

محاكمة المتهمين بتهمة القتل العمد

ويُحاكم المتهمون بتهمة القتل العمد مع احتمال الحكم عليهم بالسجن لمدة 25 عامًا. وينكر جميعهم هذه التهم.

مشكلات مارادونا داخل وخارج الملعب

بدأت مشاكل مارادونا عندما تم تكريمه في مدينة نابولي جنوب إيطاليا لقيادة فريقه المتواضع سابقًا إلى لقبين تاريخيين في الدوري مرتين عامي 1987 و1990.

زوّدته المافيا، المهيمنة في المنطقة، بالمخدرات والبغايا، ومع ذلك، استطاع بطريقة ما أن يتألق في أعلى المستويات.

قبل عامين من وفاته، روى النجم لمخرج الأفلام الوثائقية البريطاني آصف كاباديا عن فترة وجوده هناك: "كنت أستمتع بالحفلات من الأحد إلى الأربعاء، وأتعاطى الكوكايين. كنت أعود إلى المنزل تحت تأثير المخدرات".

في عام 1991، تم العثور على آثار الكوكايين في عينة بول مارادونا، وبعد بضعة أسابيع عثرت الشرطة على 1.5 جرام من المخدر ذاته في شقته في بوينس آيرس.

لاحقًا، أُعيد إلى وطنه من كأس العالم 1994 في بعد ثبوت تعاطيه مادة منشطة تُسمى الإيفيدرين. وكانت محاولاته للتخلص من الإدمان قصيرة الأجل دائمًا، حيث كان المتطفلون على استعداد في كثير من الأحيان لإعطائه أي مادة يرغب بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.