تفاصيل جديدة في وفاة أسطورة الأرجنتين "مارادونا"

ظهرت من جديد تفاصيل جديدة حول التحقيقات في وفاة أسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا التي وقت في 25 نوفمبر 2020.

تفاصيل جديدة حول وفاة مارادونا

وأكد الشرطيون الأربعة الذين شهدوا وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، في منزله الذي كان يتلقى فيه الرعاية الطبية، أمام المحكمة أن الراحل كان "على وشك الانفجار" بسبب التورم، وكان مستلقيًا على "فراش عادي" وليس سرير مستشفى و"لم يكن لديه جهاز صدمات كهربائية"، وهو ما أثار المزيد من الشكوك حول طبيعة الرعاية الطبية إلي تلقاها مارادونا.

وأدلى ضابط الشرطة لوكاس فارياس ومفوضي الشرطة لوكاس رودريجو بورخي وكارلوس كارانثا وليوناردو ميندوزا بشهاداتهم أمام قضاة المحكمة في سان إيسيدرو بضواحي بوينوس آيرس، خلال الجلسة الثالثة من المحاكمة التي تسعى لتحديد ما إذا كان سبعة من العاملين في مجال الصحة مذنبين بالقتل العمد المحتمل للأسطورة الراحل عن عمر 60 عامًا.

وقال بورخي: "الشيء الوحيد الذي أتذكره هو أن بطنه كان منتفخًا للغاية. وكان يرتدي قميصًا أسودً وسروالًا قصيرًا لنادي خيمناسيا إي إسجريما".

كما قال مفوض الشرطة إنه في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 25 نوفمبر لعام 2020 تم إبلاغه بمكالمة هاتفية بأن مارادونا يشعر بأنه غير متوازن، حيث توفي عن عمر 60 عامًا أثناء تعافيه من جراحة دماغية أجريت له لإزالة جلطة دموية، وذلك بعد معاناة طويلة من إدمان الكوكايين والكحول، فضلًا عن مشكلات صحية أخرى عانى منها في الكلى والكبد والقلب والأعصاب.

وبناء على ذلك، أبلغ بورخي ضابط الشرطة فارياس بالذهاب إلى منزله، الذي عاد ليتصل به بعدها بدقائق ليتلقى خبر وفاة الأسطورة الراحل، المتوج مع الأرجنتين بلقب مونديال عام 1986، بعد خروجه من المستشفى بأسبوعين.

ويقول بورخي "عندما وصلت، حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، لم يكن هناك أحد داخل المنزل"، مشيرًا إلى أن فارياس في ذلك الوقت كان يهتم بإرسال أفراد الأسرة والطاقم الطبي وطاقم النظافة إلى حديقة المنزل للحفاظ على الشواهد كما هي داخل الغرفة التي تُوفي فيها مارادونا.

وأشار بورخي إلى أنه شاهد زوجة مارادونا السابقة، كلاوديا فيافاني، واثنين من المتهمتين، الطبيبة النفسية أجوستينا كوساتشوف والممرضة خيسيلا داهيانا مدريد، التي ستتم محاكمتها لاحقا أمام هيئة محلفين.

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