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رياضة

ديربي مانشستر الأبرز، مواعيد مباريات مان سيتي في أبريل 2025

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستعد فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، لخوض مباريات في بطولتين مختلفتين خلال شهر أبريل 2025.

ويتمسك مانشستر سيتي بآماله في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تأهل بصعوبة إلى نصف النهائي على حساب بورنموث، بفضل النجم عمر مرموش الذي سجل هدف الفوز (2/1).

كما يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 48 نقطة، ويقاتل من أجل حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - الدوري الإنجليزي - يوم الأربعاء 2 أبريل  - 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي -  يوم الأحد 6 أبريل - 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - الدوري الإنجليزي - يوم السبت 12 أبريل - 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

إيفرتون ضد مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي - يوم السبت 19 أبريل  - 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.

نوتينجهام فورست ومانشستر سيتي - نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي - يوم السبت 26 أبريل.

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