مئات الملايين، ياسر جلال يكشف مفاجأة عن تكلفة مسلسل جودر (فيديو)

رد الفنان ياسر جلال، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، بشأن ما إذا كان غامر وجازف في مسلسل "جودر" الموسم الرمضاني الماضي والدخول في عالم ألف ليلة وليلة على مدار عامين.

وقال ياسر جلال، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "فريق عمل مسلسل جودر، بذل مجهود كبير على مدار العامين من أجل إنجاح العمل".

مغامرة ياسر جلال في مسلسل جودر

وأضاف: "أنا بحب أنوع وأغير في شغلي حتى لو كان فيه جزء من المجازفة لكن ما ينفعش أفضل مستمر على لون واحد أو أجسد شخصيات متشابهة".

تكلفة مسلسل جودر.. ميزانية ضخمة

وأضاف: "المنتج تامر مرتضى محترم ومهذب وكانت لديه مخاوف من مشروع مسلسل جودر، لأن الميزانية كانت تقدر بمئات الملايين وتضاعفت مع بدء التصوير، فالطبيعي كان يخاف لإنه أنفق مبالغ كبيرة وضخمة، ولكن كان فيه نجاح للعمل بالنهاية".

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