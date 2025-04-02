الأربعاء 02 أبريل 2025
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صحة ومرأة

5 نصائح لتجنب الشعور بالحموضة في أيام العيد

الحموضة، فيتو
الحموضة، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح لتجنب الشعور بالحموضة في عيد الفطر المبارك حيث يتعرض الكثير من الأشخاص الي الإصابة بالحموضة نتيجة عادات الأكل الخاطئة وتناول أكلات تسبب عسر الهضم والانتفاخ.

 

نصائح وزارة الصحة لتجنب الحموضة 

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١-تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام حتى الامتلاء.

٢- التوقف عن تناول الطعام مع أول شعور بالشبع.

٣- تجنب الإستلقاء على الظهر أو النوم بعد تناول الطعام مباشرة وانتظر ساعتين على الأقل. 

٤- يمكن شرب فنجانًا من مشروب الزنجبيل بدون سكر لتقليل أعراض الحموضة وعسر الهضم.

٥- تجنب إضافة الليمون والخل على الطعام

الحموضة

كانت وزارة الصحة وجهت عددًا من النصائح والإرشادات للممارسة غذائية صحية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تعد الممارسات الصحية خلال الأعياد ضرورة للحفاظ على التوازن بين الاستمتاع بالمناسبة والاهتمام بالصحة، خاصة مع وفرة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال المناسبة وقلة الحركة.

وأكدت أهمية تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات، مع ضرورة الاعتدال في تناول الحلويات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية قدر الإمكان، وشرب الماء بكثرة لتعزيز الهضم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات بكثرة.

وأوضحت، أنه يُفضل تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وكذلك الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية.

وفيما يخص العادات الغذائية خلال الأعياد والمواسم، نوهت وزارة الصحة إلى أن الخيار الأفضل هو تناول المشويات أو الأطعمة المطهية بطريقة صحية، وفي حال الرغبة في تناول الأسماك المملحة يرجى اختيارها بعناية، والتأكد من شرائها من مصدر موثوق لضمان سلامتها، مع تناول كميات معتدلة، حيث إن الإفراط في تناول الأسماك المملحة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

 

أهمية تقليل نسبة الملح قدر الإمكان

وشددت على أهمية تقليل نسبة الملح قدر الإمكان، كما أن إضافة الليمون والخل إلى الأسماك يساعد في قتل بعض البكتيريا والتقليل من حدة الملوحة.

ولفتت  إلى أهمية تناول الخضراوات بجانب الأسماك المملحة، وفي حال الشعور بأي أعراض مرضية مثل الغثيان، القيء، الإسهال، أو ارتفاع درجة الحرارة، يجب التوجه لأقرب مستشفى على الفور.

 

وكشفت وزارة الصحة عن فوائد تناول الترمس في أيام العيد حيث يعتبر من أكلات التسالي ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية.

 

الترمس مصدر جيد للبروتين النباتي 

أوضحت وزارة الصحة أن الترمس مصدر جيد للبروتين النباتي، كما أن سعراته الحرارية قليلة.

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