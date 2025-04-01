الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: إمداداتنا في غزة على وشك النفاد

غزة
غزة

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: إن "إمداداتنا في غزة على وشك النفاد، وأن برنامج الأغذية العالمي لا يغلق مخابزه للتسلية".

وأضاف أن أي استهداف للعاملين في المجال الإنساني أو لسائقي سيارات الإسعاف في غزة أمر غير مقبول.

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وأعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم عن إغلاق جميع المخابز التي يدعمها في جنوب قطاع غزة، بسبب نفاد مخزون الدقيق، والمواد الأساسية.

وأوضح البرنامج في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الثاني من شهر مارس الماضي.

وأوضح البيان أن البرنامج كان يوزع يوميا أكثر من 306.000 كيلوجرام من دقيق القمح لتشغيل المخابز في جميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى الخميرة والسكر والملح، ومع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات، توقفت المخابز المدعومة عن العمل تماما، مما يهدد بتفاقم أزمة الجوع بين السكان.

 

من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات  الاحتلال الإسرائيلية قامت بتدمير البنية التحتية الحيوية للقطاع، بما في ذلك قصف أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وإخراجها عن الخدمة.

كما تم تدمير عشرات المخابز واستهداف دور العبادة، حيث دُمِر أكثر من 1000 مسجد وثلاثة كنائس، فضلا عن استهداف المؤسسات الصحية والتعليمية.

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غزة قوات الاحتلال للأمم المتحدة

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